Заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что в интересах Соединенных Штатов помогать Украине, а прекращение ее поддержки сейчас было бы неудачным решением.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал, отвечая на вопрос сенаторов в Конгрессе о том, почему США должны оказывать финансовую поддержку Украине, сообщает "Голос Америки".

По его словам, чтобы эффективно противостоять Китаю, США и Европе нужно сохранить единство среди союзников, которое пытается разрушить президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас неудачное время оставить Украину. Потому что Украина побеждает и вернула половину территории, которую Путин захватил после февраля 2022 года, открыла зерновые пути Черного моря, которые Путин пытался закрыть в июле", – отметил О'Брайен.

Представитель Госдепа указал, что этого Киеву удалось достичь благодаря креативности украинцев, целому набору "интересных решений", таких как беспилотники и другие технологии, что, добавил он, способствует и американской безопасности, когда Украина приблизится к НАТО.

Чиновник отметил, что если США собираются конкурировать с Китаем со временем, то следует иметь в виду, что битва за Украину позволяет Вашингтону восстановить свою собственную промышленную базу.

"Мы создаем новые энергетические технологии и внедряем их во всем мире, строим новые оборонные технологии, работаем в сфере ИТ. Все это включено в пакет дополнительного финансирования и это сделает нас более способными защищать Тайвань..." – пояснил он.

Представитель Госдепа также отметил, что его всегда учили, что если оставить наполовину выполненную работу, то придется вернуться и делать это снова, в то же время украинцы готовы выполнять эту работу, потому что речь идет об их территории.

"Если мы откажемся сейчас помогать им, то позже эту работу придется выполнить кому-то другому, и, вероятно, это будем мы. Поэтому я бы лучше противостоял России и ее дестабилизирующим позициям прямо сейчас", – резюмировал О'Брайен.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США использовали почти все средства, утвержденные Конгрессом на помощь Украине.

Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине.

Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

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