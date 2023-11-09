Стефанишина объяснила, как планирует завершить переговоры о вступлении в ЕС за два года

В правительстве настаивают на способности Украины завершить переговоры о вступлении в ЕС в течение двух лет, но при этом важно понимать, что этот двухлетний период еще не начался.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина на пресс-конференции в Киеве в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Стефанишина отметила, что в своей оценке она исходит из той скорости внедрения права ЕС, которую демонстрирует Украина, и из политической воли, имеющейся у Евросоюза.

"Украине реально за два года выполнить свою работу, учитывая то, как мы движемся", – заявила она.

Заявления о способности правительства к вступлению в ЕС в течение двух лет звучат с прошлого года. Ольга Стефанишина, впрочем, напомнила, что пока переговоры не стартовали, а значит, некорректно отсчитывать от времени политических заявлений правительства о его намерениях.

"Я считаю от начала переговоров. То есть когда мы говорим о том, что прошло больше года (от получения статуса кандидата и первых заявлений. – ЕП) – то в моем понимании этот год никогда не засчитывался в двухлетний период", – пояснила она.

Как известно, для начала формальных переговоров Украина должна получить "зеленый свет" от ЕС о выполнении ею четырех выдвинутых Еврокомиссией критериев (оценка ожидается в марте), а также провести межправительственную конференцию по утверждению переговорной рамки, провести скрининг украинского законодательства, после чего – открыть переговорные главы. Подробно об этих этапах и о решении ЕС по ним читайте в статье "Желтый свет для Украины".

Между тем в ЕС готовы на ускорение процедуры. Посол ЕС Катарина Матернова заявила в четверг, что нет четкого сценария вступления Украины в ЕС, и нужны только два элемента.

Также Ольга Стефанишина ответила на вопрос о том, будет ли выполнять Украина требования о "правах русского меньшинства" на пути в ЕС.