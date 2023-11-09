Немецкие ультраправые раскритиковали рекомендацию ЕК начать переговоры с Украиной

Фракция ультраправой популистской партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в Бундестаге критикует решение Еврокомиссии о поддержке открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении внешнеполитического спикера фракции "АдГ" Петра Бистрона.

Он возразил аргументам Еврокомиссии, что Украина соответствует критериям вступления.

"Нищенство ЕС в отношении сомнительных кандидатов свидетельствует об упадке этой организации. Украина не соответствует критериям вступления. Страна находится в состоянии войны; даже до войны она имела серьезные дефициты демократии и была одной из самых коррумпированных стран мира", – заявил Бистрон.

По его словам, до 1990-х годов ЕС последовательно держал таких кандидатов подальше от себя.

"Теперь он разворачивает для них красную дорожку. Не имеет значения, сделано ли это из геополитических соображений, или просто как символический жест украинцам, деморализованным отсутствием успеха на поле боя, это заявление является фундаментально неправильным", – заявил представитель ультраправых.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.

При этом Еврокомиссия предлагает осуществлять процедуру вступления Украины в ЕС по новой схеме, которая предусматривает подготовку технических вопросов переговоров о вступлении параллельно с политическими.

Больше о том, что означает решение Европейской комиссии, читайте в статье: Желтый свет для Украины.