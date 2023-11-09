В Исландии временно закрылся популярный курорт после 1400 землетрясений в течение суток

Геотермальный курорт "Голубая лагуна" (Blue Lagoon), расположенный на исландском полуострове Рейкьянес, объявил о закрытии на неделю после серии землетрясений в течение последних суток.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на исландскую газету Vinkurfrettir.

За последние сутки на Рейкьянесе зафиксировали около 1400 землетрясений, причем магнитуда самого мощного из них составляла 4,8 балла – максимум с конца октября, с тех пор как на полуострове фиксируют сейсмическую активность.

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Часть гостей выехала из "Голубой лагуны" еще в ночь на четверг. Горная порода в результате землетрясений упала на дорогу, ведущую к лобби местного отеля.

После этого курорт объявил о временном приостановлении деятельности на неделю из-за "нарушения работы" и "длительной нагрузки на наших сотрудников".

Геотермальный курорт "Голубая лагуна" является одним из самых популярных в Исландии: ежегодно его посещают более миллиона туристов, которые стремятся воспользоваться целебными свойствами минеральных бассейнов, где температура составляет 37-40 градусов по Цельсию даже в холодное время года.

В последние недели полуостров Рейкьянес находится в состоянии повышенной готовности после периода сейсмической активности, который начался 25 октября и заставил исландское управление гражданской защиты объявить предупреждение.