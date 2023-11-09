У Німеччині новий рух "подруги Путіна" виступив проти України в ЄС

У Німеччині новостворений рух скандальної лівої депутатки Сари Вагенкнехт, відомої своєю проросійською позицією, виступає категорично проти переговорів про вступ України до ЄС.

Заяву "Альянсу Сари Вагенкнехт" наводить Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Україна далека від того, щоб відповідати політичним та економічним критеріям Європейського Союзу", – заявили в четвер депутати Бундестагу Андрей Гунько та Александр Ульріх, які хочуть створити партію з Вагенкнехт.

На думку депутатів, вступ України до ЄС у цьому десятиріччі "абсолютно нереальний".

Гунько та Ульріх закликали федеральний уряд проголосувати проти старту переговорів з Україною, коли лідери ЄС будуть ухвалювати рішення в середині грудня.

Раніше ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" розкритикувала рішення Єврокомісії щодо України з рекомендацією почати переговори про членство.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.

Детальніше про небезпеку нового руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині