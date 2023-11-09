В Германии новое движение "подруги Путина" выступило против Украины в ЕС

В Германии новое движение скандального левого депутата Сары Вагенкнехт, известной своей пророссийской позицией, выступает категорически против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Заявление "Альянса Сары Вагенкнехт" приводит Bild, сообщает "Европейская правда".

"Украина далека от того, чтобы соответствовать политическим и экономическим критериям Европейского Союза", – заявили в четверг депутаты Бундестага Андрей Гунько и Александр Ульрих, которые хотят создать партию с Вагенкнехт.

По мнению депутатов, вступление Украины в ЕС в этом десятилетии "абсолютно нереально".

Гунько и Ульрих призвали федеральное правительство проголосовать против старта переговоров с Украиной, когда лидеры ЕС будут принимать решение в середине декабря.

Ранее ультраправая партия "Альтернатива для Германии" раскритиковала решение Еврокомиссии по Украине с рекомендацией начать переговоры о вступлении..

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.

Подробнее об опасности нового движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды": Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии