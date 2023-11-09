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Молдовський олігарх-втікач Шор вилетів з Ізраїлю та може бути у Росії - ЗМІ

Четвер, 9 листопада 2023, 18:27

Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор, який останніми роками проживав в Ізраїлі, виїхав з цієї країни і тепер місце його перебування невідоме; за даними ЗМІ, він міг вилетіти до Москви через Стамбул. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда". 

Спершу молдовське Jurnal з посиланням на джерела повідомило, що Шор 8 листопада нібито приземлився у Стамбулі на борту літака російського мільярдера Романа Абрамовича, а звідти вони вирушили до Москви, куди має прибути також лідер молдовських соціалістів Ігор Додон. У Абрамовича назвали цю інформацію неправдивою. 

Керівник Національного центру бюро Інтерполу у Молдові Віорел Центіу заявив, що від ізраїльської влади надійшло підтвердження про виїзд Шора з країни 6 листопада, але куди він вирушив – достеменно невідомо. 

"Казали, що він (Шор) міг поїхати у Туреччину. Увечері ми отримали офіційне повідомлення з Туреччини, що Шор останній раз був там у 2015 році. Сьогодні вранці влада Ізраїлю офіційно підтвердила, що він справді вилетів з Ізраїлю після обіду 6 листопада, проте рейс і напрямок польоту ізраїльській владі невідомі", – сказав посадовець. 

За його словами, немає підтверджень і того, що Шор перебуває у Москві.

"За потреби, Молдова попросить втрутитися Генеральний секретаріат ("Інтерполу") у Ліоні. Згідно із запитом Молдови, усі країни, які мають членство в "Інтерполі", мають затримати і помістити Шора під арешт, якщо він перебуває на їхній території", – додав Віорел Центіу.  

Нагадаємо, Ілан Шор у Молдові засуджений до 15 років ув'язнення у справі про виведення 10% ВВП із банківської системи Молдови (справа про "крадіжку мільярда").

Донедавна у Молдові функціонував та організовував антиурядові протести його політичний проєкт – популістська партія "Шор", доки КС Молдови не оголосив її незаконною через фінансування з Росії. 

Партія спробувала відновити діяльність під назвою "Шанс", її кандидати мали масово балотуватися на місцевих виборах у Молдові минулими вихідними. Проте за два дні до голосування їх зняли з перегонів на підставі звіту Служби інформації та безпеки Молдови.

"ЄвроПравда" розповідала про це у відеоблозі, а також у статті Беззаконням по Росії: як уряд Молдови зняв з виборів агентів РФ та що з цього вийшло.

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Молдова