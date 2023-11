У Відні відкрили новий фонтан, який критикують як "огидний" і дорогий

Фонтан у Відні, відкритий на честь 150-річчя існування сучасної системи водопостачання в місті, зазнав критики через свій дизайн і вартість.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства AFP.

Фонтан вартістю 1,8 мільйона євро замовила влада Відня на чолі з мером із Соціал-демократичної партії Міхаелем Людвігом. Його урочисто відкрили 24 жовтня за участю президента Александера Ван дер Беллена.

Композицію фонтану, який складається з 33 людиноподібних скульптур, які сидять по колу, створила віденська художня група Gelitin. За задумом, проєкт символізує "комунальну відповідальність за воду" як дорогоцінний ресурс.

Посадовці Відня назвали дизайн фонтану "надзвичайним, натхненним реальністю" і таким, що майстерно передає "відчуття спільності".

Але в інтернеті обурились вартістю роботи та розкритикували його.

Допис у Twitter-акаунті під назвою Culture Critic, де критикується дизайн фонтану і величезні витрати платників податків на нього, переглянули понад 7,6 мільйона разів.

A new fountain has been unveiled in Vienna, celebrating 150 years of the city's spring water supply.



This is what they came up with, at a cost of €1.8 million of taxpayers' money...pic.twitter.com/BXPOM3vNbU