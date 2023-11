В Вене открыли новый фонтан, который критикуют как "уродливый" и дорогой

Фонтан в Вене, открытый в честь 150-летия существования современной системы водоснабжения в городе, подвергся критике из-за своего дизайна и стоимости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства AFP.

Фонтан стоимостью 1,8 миллиона евро заказали власти Вены во главе с мэром из Социал-демократической партии Михаэлем Людвигом. Его торжественно открыли 24 октября с участием президента Александера Ван дер Беллена.

Композицию фонтана, который состоит из 33 человекоподобных скульптур, сидящих по кругу, создала венская художественная группа Gelitin. По замыслу, проект символизирует "коммунальную ответственность за воду" как драгоценный ресурс.

Чиновники Вены назвали дизайн фонтана "чрезвычайным, вдохновленным реальностью" и таким, что мастерски передает "ощущение общности".

Но в интернете возмутились стоимостью работы и раскритиковали его.

Пост в Twitter-аккаунте под названием Culture Critic, где критикуется дизайн фонтана и огромные расходы налогоплательщиков на него, просмотрели более 7,6 миллиона раз.

A new fountain has been unveiled in Vienna, celebrating 150 years of the city's spring water supply.



This is what they came up with, at a cost of €1.8 million of taxpayers' money...pic.twitter.com/BXPOM3vNbU