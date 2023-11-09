Опитування: Боротьбу з корупцією українці вважають найбільшою перевагою членства в ЄС

Головним позитивним наслідком членства в Європейському Союзі більшість українців назвала боротьбу з корупцією, тоді як найбільше лякає ймовірне зростання цін.

Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова на замовлення видання "Дзеркало тижня", пише "Європейська правда".

На питання, на що українці покладають найбільше надій у процесі вступу в ЄС (можна було обрати три варіанти відповіді), 34% опитаних назвали боротьбу з корупцією, ще 31% – доступ до структурних фондів Євросоюзу.

26,2% опитаних українців назвали серед головних переваг членства в Євросоюзі те, що це є гарантією безпеки України, а 18,8% – обрали визнання України де-юре як частини західного світу.

Крім того, для майже 22% респондентів членство в ЄС має серед головних переваг додаткові можливості для працевлаштування в інших європейських країнах. Водночас лише 12,5% згадали про покращення дотримання прав людини, 6,4% – про більші можливості навчатися за кордоном, а 1,1% – забезпечення гендерної рівності.

На питання, що найбільше лякає в майбутньому членстві України в ЄС (тут теж обирали до трьох варіантів відповіді), 32% назвали зростання цін, 24,1% – збільшення еміграції з України, 21,9% – "втрату суверенітету", 18,3% – необхідність приймати мігрантів із інших країн, 13,7% п – необхідність толерантного ставлення до ЛГБТ-спільноти, ще 11,1% – втрату національної ідентичності.

Водночас 24,1% респондентів заявили, що вони не бачать жодних острахів через майбутнє членство України в ЄС.

Опитування на замовлення ZN.UA проводила соцслужба Центру Разумкова з 28 вересня до 4 жовтня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та м. Києві. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.