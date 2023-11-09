Опрос: Борьбу с коррупцией украинцы считают самым большим преимуществом членства в ЕС

Главным положительным следствием членства в Европейском Союзе большинство украинцев назвало борьбу с коррупцией, тогда как больше всего пугает вероятный рост цен.

Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова по заказу издания "Зеркало недели", пишет "Европейская правда".

На вопрос, на что украинцы возлагают больше всего надежд в процессе вступления в ЕС (можно было выбрать три варианта ответа), 34% опрошенных назвали борьбу с коррупцией, еще 31% – доступ к структурным фондам Евросоюза.

26,2% опрошенных украинцев назвали среди главных преимуществ членства в Евросоюзе то, что это является гарантией безопасности Украины, а 18,8% – выбрали признание Украины де-юре как части западного мира.

Кроме того, для почти 22% респондентов членство в ЕС имеет среди главных преимуществ дополнительные возможности для трудоустройства в других европейских странах. В то же время только 12,5% упомянули об улучшении соблюдения прав человека, 6,4% – о больших возможностях учиться за рубежом, а 1,1% – обеспечение гендерного равенства.

На вопрос, что больше всего пугает в будущем членстве Украины в ЕС (здесь тоже выбирали до трех вариантов ответа), 32% назвали рост цен, 24,1% – увеличение эмиграции из Украины, 21,9% – "потерю суверенитета", 18,3% – необходимость принимать мигрантов из других стран, 13,7% – необходимость толерантного отношения к ЛГБТ-сообществу, еще 11,1% – потерю национальной идентичности.

В то же время 24,1% респондентов заявили, что они не видят никаких опасений из-за будущего членства Украины в ЕС.

Опрос по заказу ZN.UA проводила соцслужба Центра Разумкова с 28 сентября по 4 октября 2023 года методом face-to-face в 22 областях Украины и г. Киеве. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.