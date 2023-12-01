Орбан прокоментував свій лист з ультиматумом щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував свій лист голові Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому погрожував заблокувати всю допомогу ЄС для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда, про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, повідомляє Index.

Орбан заявив, що цей лист – важливий для самостійності Угорщини.

"Якщо ми згодні, позиція ЄС є, якщо ні, то її немає. Ми не повинні дозволити, щоб нас змусили відчувати докори сумління через те, що ми в чомусь не згодні", – сказав він.

Орбан повторив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини і не повинні стояти на порядку денному.

Він стверджує, що пропозиція про початок переговорів з Україною не була підготовлена, що необхідно провести консультації з усіма, узгодити інтереси і тільки після цього виносити пропозицію. Тому, на його думку, переговори про вступ поки що не варто навіть починати.

Нагадаємо, нещодавно Орбан написав лист до Мішеля, в якому погрожував заблокувати допомогу ЄС Україні та процес вступу держави у Євросоюз, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.

Угорський уряд також оголосив про "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

Про те, що вимагає Орбан та чому це ще не означає гарантованої катастрофи – читайте у статті: Віктор Орбан піднімає ставки: що стоїть за угорським ультиматумом щодо майбутнього України.