Орбан прокомментировал свое письмо с ультиматумом в отношении Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал свое письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором угрожал заблокировать всю помощь ЕС для Украины, а также будущее вступление страны в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда, об этом он сказал в эфире радио Kossuth, сообщает Index.

Он сказал, что это письмо – важный для самостоятельности Венгрии.

"Если мы согласны, позиция ЕС есть, если нет, то ее нет. Мы не должны позволить, чтобы нас заставили испытывать угрызения совести из-за того, что мы в чем-то не согласны", – сказал он.

Орбан повторил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам Венгрии и не должны стоять на повестке дня.

Он утверждает, что предложение о начале переговоров с Украиной не было подготовлено, что необходимо провести консультации со всеми, согласовать интересы и только после этого выносить предложение. Поэтому, по его мнению, переговоры о вступлении пока что не стоит даже начинать.

Напомним, недавно Орбан написал письмо Мишелю, в котором угрожал заблокировать помощь ЕС Украине и процесс вступления государства в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Лидеры стран-членов ЕС рассмотрят эти вопросы на саммите 14-15 декабря.

Венгерское правительство также объявило о "консультациях" с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС.

О том, что требует Орбан и почему это еще не означает гарантированной катастрофы – читайте в статье: Виктор Орбан поднимает ставки: что стоит за венгерским ультиматумом о будущем Украины.