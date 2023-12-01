Орбан прокомментировал свое письмо с ультиматумом в отношении Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал свое письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором угрожал заблокировать всю помощь ЕС для Украины, а также будущее вступление страны в Евросоюз.
Как пишет "Европейская правда, об этом он сказал в эфире радио Kossuth, сообщает Index.
Он сказал, что это письмо – важный для самостоятельности Венгрии.
"Если мы согласны, позиция ЕС есть, если нет, то ее нет. Мы не должны позволить, чтобы нас заставили испытывать угрызения совести из-за того, что мы в чем-то не согласны", – сказал он.
Орбан повторил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам Венгрии и не должны стоять на повестке дня.
Он утверждает, что предложение о начале переговоров с Украиной не было подготовлено, что необходимо провести консультации со всеми, согласовать интересы и только после этого выносить предложение. Поэтому, по его мнению, переговоры о вступлении пока что не стоит даже начинать.
Напомним, недавно Орбан написал письмо Мишелю, в котором угрожал заблокировать помощь ЕС Украине и процесс вступления государства в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.
Лидеры стран-членов ЕС рассмотрят эти вопросы на саммите 14-15 декабря.
Венгерское правительство также объявило о "консультациях" с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС.
О том, что требует Орбан и почему это еще не означает гарантированной катастрофы – читайте в статье: Виктор Орбан поднимает ставки: что стоит за венгерским ультиматумом о будущем Украины.