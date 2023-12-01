Кулеба: Я услышал от союзников четкое "нет" на любые упоминания об усталости от Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что страны НАТО не демонстрируют никаких признаков усталости от войны РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сказал в интервью The Associated Press.

"Я услышал четкое "нет" на любые упоминания об усталости, и я услышал (четкое) "да" на усиление поддержки Украины", – сказал украинский министр после встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе.

По его словам, некоторые союзники сделали новые предложения по поддержке, но он отказался предоставить детали.

"Они понимают, что для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности, для того, чтобы они не оказались в ситуации, когда солдатам НАТО придется воевать, Украина должна победить в этой войне", – добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин ошибается, если собирается продержаться в развязанной им войне по крайней мере до президентских выборов в США 2024 года.

Кулеба добавил, что Путин всегда чего-то ждет.

"Он всегда ждет, когда состоятся выборы в другой стране, когда новое правительство и новое руководство изменит отношение. И президент Путин всегда терпел неудачу, последовательно терпел неудачу в своих ожиданиях", – отметил он.

Кулеба сказал, что среди западных союзников могут быть разногласия относительно способов сдерживания России, но понимание того, что она представляет угрозу, "является общим, и я не вижу, чтобы это менялось".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что среди членов НАТО сохраняется решимость и дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также не видит "усталости от войны" среди европейских стран и верит, что помощь Украине продолжится.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже выразил уверенность в том, что союзники будут и в дальнейшем предоставлять Украине значительные объемы военной помощи.