Глава МЗС Естонії: Головування в ОБСЄ в умовах, коли РФ все блокує, нічого б не дало

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке не дісталося його країні, у будь-якому разі нічого б їй не дало в ситуації, коли Росія все блокує.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

"Ми з Європейським Союзом до кінця стояли на своєму [в питанні головування Естонії], поки не виникла ситуація, коли Росія заблокувала діяльність всієї організації", – сказав Тсахкна, пояснюючи свою колишню позицію, згідно з якою не можна було поступатися Росії в цьому питанні.

"Ми разом вирішили, що не будемо блокувати Мальту (обрання головою ОБСЄ Мальти замість Естонії на основі компромісної пропозиції Північної Македонії. – Ред.)", – зазначив міністр.

За його словами, серед великих країн-членів створеної 1975 року ОБСЄ була сильна інерція – що спробуємо якось домовитися.

"Головування, якби його якось протиснули силою, нічого б не дало Естонії, – сказав Тсахкна, маючи на увазі російське право вето. – Ми б там сиділи і витрачали величезні людські ресурси, але нічого б не добилися".

Він додав, що Росія накладає вето на все, а ОБСЄ ухвалює рішення тільки на основі консенсусу.

За оцінкою Тсахкни, ОБСЄ втрачає актуальність. "ОБСЄ повинна забезпечувати безпеку в Європі, але вона не в змозі це робити, тому що один з її членів проводить агресію в Україні", – сказав міністр.

Росія разом із Білоруссю минулого вівторка наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році. Естонія була єдиним кандидатом ЄС на цей пост.

Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році через спротив Москви кандидатурі Естонії. Мальту розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти Росії.

Як повідомлялось, зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі у столиці Північної Македонії Скоп’є через присутність Сергєя Лаврова проігнорували міністри 13 з 31 члена Північноатлантичного альянсу.

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