Глава МИД Эстонии: Председательство в ОБСЕ в условиях, когда РФ все блокирует, ничего бы не дало

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкни, председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое не досталось его стране, в любом случае ничего бы ей не дало в ситуации, когда Россия блокирует работу организации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

"Мы с Европейским Союзом до конца стояли на своем (в вопросе председательства Эстонии. – Ред.), пока не возникла ситуация, когда Россия заблокировала деятельность всей организации", – сказал Тсахкна, объясняя свою прежнюю позицию, согласно которой нельзя было уступать России в этом вопросе.

"Мы вместе решили, что не будем блокировать Мальту (избрание председателем ОБСЕ Мальты вместо Эстонии на основе компромиссного предложения Северной Македонии. – Ред.)", – отметил министр.

По его словам, среди крупных стран-членов созданной в 1975 году ОБСЕ была сильная инерция по поводу того, что следует "как-то договориться".

"Председательство, если бы его как-то продавили силой, ничего бы не дало Эстонии, – сказал Тсахкна, имея в виду российское право вето. – Мы бы там сидели и тратили огромные человеческие ресурсы, но ничего бы не добились".

Он добавил, что Россия накладывает вето на все, а ОБСЕ принимает решения только на основе консенсуса.

По оценке Тсахкны, ОБСЕ теряет актуальность. "ОБСЕ должна обеспечивать безопасность в Европе, но она не в состоянии это делать, потому что один из ее членов проводит агрессию в Украине", – сказал министр.

Россия вместе с Беларусью в минувший вторник наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году. Эстония была единственным кандидатом ЕС на этот пост.

Мальта получила предложение взять на себя председательство в ОБСЕ в 2024 году из-за сопротивления Москвы кандидатуре Эстонии. Мальту рассматривали как компромиссный вариант, поскольку она декларирует нейтралитет, хотя и осудила российскую агрессию и, как член ЕС, присоединилась к санкциям против России.

Как сообщалось, встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в столице Северной Македонии Скопье из-за присутствия Сергея Лаврова проигнорировали министры 13 из 31 члена Североатлантического альянса.

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