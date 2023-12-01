Розвідка Британії: Росія активізувала розробку морських безпілотників

Росія активізувала розробку морських ударних дронів і хоче налагодити їхнє серійне виробництво у 2024 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну.

В огляді зазначають, що 27 листопада директор російського Красногорського механічного заводу (КМЗ), виробника оптико-електронних приладів, заявив, що їхню розробку надводного безпілотника "випробують у спеціальній воєнній операції" з метою поставити на серійне виробництво у 2024 році.

КМЗ і раніше робив безпілотні апарати для використання на воді, але останніми місяцями зосередився на ударних дронах-камікадзе.

Директор КМЗ Михаїл Даниленко заявляє, що один дрон може нести до 600 кг вибухівки.

Британська розвідка відзначає, що сучасна розробка морських дронів – швидких човнів, напакованих вибухівкою – в руках ЗСУ виявилася ключовою спроможністю для війни на морі.

У попередніх оглядах розвідка припустила, що РФ почала розгортати на окупованій частині Херсонщини новосформовану дивізію десантників, а також, що незначне просування під Авдіївкою коштувало росіянам величезних втрат.