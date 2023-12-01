Разведка Британии: Россия активизировала разработку морских беспилотников

Россия активизировала разработку морских ударных дронов и хочет наладить их серийное производство в 2024 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне.

В обзоре отмечают, что 27 ноября директор российского Красногорского механического завода (КМЗ), производителя оптико-электронных приборов, заявил, что их разработку надводного беспилотника "испытают в специальной военной операции" с целью поставить на серийное производство в 2024 году.

КМЗ и раньше делал беспилотные аппараты для использования на воде, но в последние месяцы сосредоточился на ударных дронах-камикадзе.

Директор КМЗ Михаил Даниленко заявляет, что один дрон может нести до 600 кг взрывчатки.

Британская разведка отмечает, что современная разработка морских дронов – быстрых лодок, напакованных взрывчаткой – в руках ВСУ оказалась ключевой способностью для войны на море.

В предыдущих обзорах разведка предположила, что РФ начала разворачивать на оккупированной части Херсонщины новосформированную дивизию десантников, а также, что незначительное продвижение под Авдеевкой стоило россиянам огромных потерь.