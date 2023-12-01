Орбан предлагает "через 5-10 лет" вернуться к переговорам о членстве Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейский Союз должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а не начинать с ней переговоры о членстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире радио Kossuth, сообщает Reuters.

Орбан повторил, что прежде чем начать переговоры о членстве с Украиной, необходимо выяснить несколько вопросов, что, по его словам, делает невозможным оценку последствий, которые членство Украины в ЕС будет иметь для Евросоюза.

"Если мы не знаем (какие последствия это будет иметь), то мы не должны начинать переговоры... Поэтому я буду представлять точку зрения, что ЕС должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной", – сказал венгерский премьер.

По его словам, предложенное им соглашение может длиться "до 5-10 лет".

"Давайте дадим время для совместной работы, и когда мы увидим, что можем работать вместе, тогда поднимем вопрос о членстве", – добавил Орбан.

Как известно, недавно Орбан написал письмо президенту Евросовета, где угрожает заблокировать помощь ЕС Украине и ее движение к членству в Евросоюзе, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Лидеры стран-членов ЕС рассмотрят эти вопросы на саммите 14-15 декабря.

Венгерское правительство также объявило о "консультациях" с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС.

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