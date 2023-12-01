ЄС засудив чергові репресії проти ЛГБТ у Росії

Європейський Союз рішуче засудив рішення верховного суду Росії оголосити "міжнародний громадський рух ЛГБТ" (якого не існує) "екстремістським" і заборонити його діяльність на російській території.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда".

Як підкреслив топ-дипломат Євросоюзу, рішення російського суду "завадить ЛГБТІК-людям користуватися своїми правами людини та гідністю через побоювання необґрунтованого переслідування"

"На тлі десятиліть утисків прав ЛГБТІК-спільноти, розв'язаних президентом Путіним, це рішення спрямоване на подальше переслідування ЛГБТІК-спільноти в Росії і має на меті придушити громадянське суспільство та тих, хто мужньо захищає права людини", – вважає він.

Боррель підтвердив, що Євросоюз виступає проти будь-якої дискримінації людей і закликає РФ припинити безпідставні репресії, дотримуватися міжнародних зобов'язань і "поважати, захищати і реалізовувати права людини без будь-якої дискримінації".

Напередодні, 30 листопада, верховний суд Росії за позовом Міністерства юстиції визнав екстремістською та заборонив організацію "міжнародного громадського руху ЛГБТ", якого, як твердять правозахисники, не існує.

Позову Мін'юсту передувало ухвалення в РФ двох репресивних законів проти ЛГБТ.

Спочатку закон про "пропаганду ЛГБТ" поширили на дорослих – до цього він діяв тільки щодо дітей. Потім у Росії заборонили трансгендерний перехід – як зміну гендерного маркера в документах, так і пов'язані з переходом медичні втручання.