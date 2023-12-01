ЕС осудил очередные репрессии против ЛГБТ в России

Европейский Союз решительно осудил решение верховного суда России объявить "международное общественное движение ЛГБТ" (которого не существует) "экстремистским" и запретить его деятельность на российской территории.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

Как подчеркнул топ-дипломат Евросоюза, решение российского суда "помешает ЛГБТИК-людям пользоваться своими правами человека и достоинством из-за опасений необоснованного преследования"

"На фоне десятилетий притеснений прав ЛГБТИК-сообщества, развязанных президентом Путиным, это решение направлено на дальнейшее преследование ЛГБТИК-сообщества в России и имеет целью подавить гражданское общество и тех, кто мужественно защищает права человека", – считает он.

Боррель подтвердил, что Евросоюз выступает против любой дискриминации людей и призывает РФ прекратить безосновательные репрессии, соблюдать международные обязательства и "уважать, защищать и реализовывать права человека без какой-либо дискриминации".

Накануне, 30 ноября, верховный суд России по иску Министерства юстиции признал экстремистской и запретил организацию "международного общественного движения ЛГБТ", которого, как утверждают правозащитники, не существует.

Иску Минюста предшествовало принятие в РФ двух репрессивных законов против ЛГБТ.

Сначала закон о "пропаганде ЛГБТ" распространили на взрослых – до этого он действовал только в отношении детей. Затем в России запретили трансгендерный переход – как смену гендерного маркера в документах, так и связанные с переходом медицинские вмешательства.