Розвідка Естонії: бюджет 2024 року дозволить РФ зберегти поточну інтенсивність боїв

У Розвідувальному центрі Сил оборони Естонії вважають, що бюджет на 2024 рік, який затвердив президент Владімір Путін, дає змогу Росії продовжувати війну в Україні з тією самою інтенсивністю, що й зараз.

Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції в Міноборони заявив глава розвідцентру відомства Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

За його словами, у 2024 році оборонний бюджет російських збройних сил залишиться приблизно на такому ж рівні – 100 мільярдів євро, а в 2025-26 роках він трохи скоротиться.

"Усе це дозволяє РФ продовжувати війну (в Україні) з нинішньою інтенсивністю. Але це відбуватиметься за рахунок значного зниження послуг і добробуту російського суспільства", – зазначив Ківісельг.

Він також повідомив, що вже в першому півріччі РФ перевищила на 10% обсяги, передбачені в оборонному бюджеті 2023 року, тому було ухвалено додатковий бюджет.

Коментуючи ситуацію на полі бою в Україні, глава розвідцентру Сил оборони зазначив, що ситуація за минулий тиждень істотно не змінилася.

"Загальна інтенсивність боїв дещо знизилася порівняно з попередніми тижнями, що може бути пов'язано з погіршенням погодних умов наприкінці минулого та початку цього тижня", – заявив Ківісельг.

Він уточнив, що близько 20% або трохи більше бойових дій усього фронту відбувається в районі Авдіївки, а в найактивніший день цього тижня було понад 100 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

За його словами, ЗСУ продовжують чинити опір російським окупантам на південній околиці Авдіївки й при цьому проводять контратаки, зберігаючи цей район під своїм контролем.

"На південній ділянці фронту істотних змін не відбулося. Збройні сили України змогли утримати нещодавно звільнені території України на східному березі Дніпра, і РФ почала додаткове мінування можливих напрямків українського наступу з метою зірвати можливе просування ЗСУ", – додав Ківісельг.

Глава розвідцентру засумнівався, що РФ найближчим часом зможе здійснити оперативний прорив в Україні, а також припустив, що Москва, ймовірно, збільшить інтенсивність ударів по критично важливій інфраструктурі України.

Раніше у розвідцентрі Сил оборони Естонії висловили сумнів, що російським окупаційним військам вдасться витіснити за Дніпро Збройні сили, які закріпилися на лівому березі річки.

Перед цим естонська розвідка повідомила, що ЗСУ змогли втримати звільнені позиції на лівому березі Дніпра від спроб російських окупантів їх відвоювати.