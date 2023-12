Прага запретила демонстрацию в поддержку Палестины из-за антиизраильского лозунга

Мэрия Праги запретила пропалестинскую демонстрацию, поскольку ее целью была поддержка антиизраильского лозунга "From the river to the sea Palestine will be free" ("От реки до моря Палестина будет свободной").

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Демонстрация в Праге должна была состояться во вторник, 5 декабря, перед зданием Министерства внутренних дел. Организаторы заявили, что целью митинга является поддержка вышеупомянутого лозунга "в его ненасильственной оригинальной форме".

В муниципалитете Праги, однако, указали, что лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" касается расположения Государства Израиль между рекой Иордан и Средиземным морем и уже давно используется организациями, призывающими к уничтожению Израиля.

"Значение лозунга воспринимается не только как недвусмысленное требование конца еврейского суверенитета в регионе, но и как полное прекращение еврейского этнического присутствия в регионе в целом", – говорится в обосновании запрета на проведение мероприятия.

В прошлом месяце МВД Чехии сообщило, что вместе с полицией, прокуратурой и муниципалитетом Праги согласовали позицию, что использование лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" при определенных обстоятельствах может быть уголовным преступлением.

Ранее стало известно, что в немецкой Баварии будут преследовать за антиизраильский лозунг "От реки до моря". А Еврокомиссия заявила о чрезвычайном уровне всплеска антисемитизма в Европе.