Кліматичні протестувальники зафарбували найвідоміший канал Венеції у зелений

Члени кліматичної групи Extinction Rebellion в суботу зафарбували у зелений колір Гранд-канал у Венеції, щоб підкреслити необхідність вирішення кліматичної кризи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило італійське агентство ANSA.

Протестувальники скинули у канал флуоресцеїн, нешкідливу речовину, яка зробила воду зеленою.

фото: ansa

Деякі протестувальники використали мотузки та ремені, щоб повиснути на відомому мосту Ріальто і вивішати банер з критикою італійського уряду. "Ми всі повисли на волосині. Ми знаємо, що наше майбутнє в небезпеці, і що нічого не робиться для його захисту", – заявили активісти.

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У суботу Extinction Rebellion також зафарбувала води каналу Навільо Гранде в Мілані і річок у Римі, Турині і Болоньї.

Група заявила, що використовувала "нешкідливий барвник, щоб засудити черговий політичний провал саміту COP28 і світових урядів у боротьбі з кліматичною кризою".

"Поки уряди говорять, ми підраховуємо збитки і жертви безперервних повеней і пожеж", – заявили активісти.

Протест відбувся всього через два дні після того, як інша кліматична група Ultima "Останнє покоління" розбризкала суміш бруду і шоколаду на собор Святого Марка.

Нагадаємо, раніше італійський Сенат схвалив урядовий законопроєкт про покарання екоактивістів за псування культурних пам’яток, і закликав схвалити його нижню палату парламенту.