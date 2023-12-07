У Венеції затримали кліматичних активістів, які обляпали брудом собор

Поліція італійської Венеції в четвер втрутилась в акцію кліматичних активістів із руху "Останнє покоління", які на знак протесту проти використання викопного палива обляпали брудом собор на площі Святого Марка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Активісти вийшли до головного входу венеційського собору, який перебуває на частковій реконструкції, з плакатом із гаслом "Фонд ремонту" і з пульверизатора розбризкали змішану з брудом воду на стіни й базиліку.

Фото: ANSA

"Венеція скоро опиниться під водою, такого більше не буде. Її затягне багнюкою, і ми загинемо", – так пояснив суть акції один із шести активістів. Вони повторили вимогу до уряду Італії створити фонд відшкодування наслідків кліматичних лих на суму 20 мільярдів євро.

Пізніше шістьох активістів забрала поліція.

Фото: ANSA

Акцію засудили мер Венеції Лука Дзайя та міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано, який назвав "мерзенним" спотворення "одного з найвідоміших символів національної культурної спадщини".

Санджуліано нагадав, що італійський Сенат схвалив урядовий законопроєкт про покарання екоактивістів за псування культурних пам’яток, і закликав схвалити його нижню палату парламенту.

Акції, які проводять учасники руху "Останнє покоління", щоб привернути увагу до проблеми захисту клімату, набули широкого розголосу через радикальні методи.

Вони обливали томатним супом та фарбами шедеври живопису у відомих світових музеях і галереях, приклеювали себе до проїжджої частини на автострадах та на злітних смугах аеропортів, паралізуючи рух транспорту й порушуючи графік польоту літаків.

Деякі з активістів були засуджені до грошових штрафів та ув'язнення.