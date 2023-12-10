Климатические протестующие закрасили самый известный канал Венеции в зеленый цвет

Члены климатической группы Extinction Rebellion в субботу закрасили в зеленый цвет Гранд-канал в Венеции, чтобы подчеркнуть необходимость решения климатического кризиса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило итальянское агентство ANSA.

Протестующие сбросили в канал флуоресцеин, безвредное вещество, которое сделало воду зеленой.

ФОТО: ANSA

Некоторые протестующие использовали веревки и ремни, чтобы повиснуть на известном мосту Риальто и вывесить баннер с критикой итальянского правительства. "Мы все повисли на волоске. Мы знаем, что наше будущее в опасности, и что ничего не делается для его защиты", – заявили активисты.

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В субботу Extinction Rebellion также закрасила воды канала Навильо Гранде в Милане и рек в Риме, Турине и Болонье.

Группа заявила, что использовала "безвредный краситель, чтобы осудить очередной политический провал саммита COP28 и мировых правительств в борьбе с климатическим кризисом".

"Пока правительства говорят, мы подсчитываем убытки и жертвы непрекращающихся наводнений и пожаров", – заявили активисты.

Протест состоялся всего через два дня после того, как другая климатическая группа Ultima "Последнее поколение" разбрызгала смесь грязи и шоколада на собор Святого Марка.

Напомним, ранее итальянский Сенат одобрил правительственный законопроект о наказании экоактивистов за порчу культурных памятников, и призвал одобрить его нижнюю палату парламента.