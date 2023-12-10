У ДПСУ кажуть, що угорські перевізники не блокуватимуть кордон

Угорські перевізники 11 грудня планують розпочати демонстрацію на кордоні, але у ДПСУ зазначили, що не очікують блокування кордону.

Як пише "Європейська правда", про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"(В Угорщині. – Ред.) повідомили про те, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на цьому напрямку, але зазначали, що начебто не відбуватиметься блокування для руху вантажівок", – сказав Демченко.

За його словами, станом на ранок неділі на угорсько-українському кордоні чекають близько 1000 транспортних засобів.

Асоціація угорських автоперевізників (MKFE) заявила, що з понеділка, 11 грудня, розпочне демонстрацію на прикордонному пункті пропуску "Загонь — Чоп" подібно до того, як "це зробили польські та словацькі водії". Польські та словацькі перевізники, як відомо, влаштували блокаду проїзду українських вантажівок.

Угорські перевізники кажуть, що метою протесту є привернення уваги Європейської комісії та уряду Угорщини до "серйозних ринкових наслідків" угоди з Україною про часткову лібералізацію автомобільних вантажних перевезень, яка "поставила багато угорських підприємств у критичну ситуацію".

У Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські та словацькі блокувальники кордону.

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