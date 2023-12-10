В ГПСУ говорят, что венгерские перевозчики не будут блокировать границу

Венгерские перевозчики 11 декабря планируют начать демонстрацию на границе, но в ГПСУ отметили, что не ожидают блокирования границы.

Как пишет "Европейская правда", об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"(В Венгрии. – Ред.) сообщили о том, что 11 декабря около 11:00 может начаться демонстрация на этом направлении, но отмечали, что вроде бы не будет происходить блокирование для движения грузовиков", – сказал Демченко.

По его словам, по состоянию на утро воскресенья на венгерско-украинской границе ждут около 1000 транспортных средств.

Ассоциация венгерских автоперевозчиков (MKFE) заявила, что с понедельника, 11 декабря, начнет демонстрацию на пограничном пункте пропуска "Загонь – Чоп" подобно тому, как "это сделали польские и словацкие водители". Польские и словацкие перевозчики, как известно, устроили блокаду проезда украинских грузовиков.

Венгерские перевозчики говорят, что целью протеста является привлечение внимания Европейской комиссии и правительства Венгрии к "серьезным рыночным последствиям" соглашения с Украиной о частичной либерализации автомобильных грузовых перевозок, которое "поставило много венгерских предприятий в критическую ситуацию".

В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, что требуют польские и словацкие блокировщики границы.

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