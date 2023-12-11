Росії не сподобалось, як посол Данії розкритикував експропріацію активів Carlsberg

Російське Міністерство закордонних справ в понеділок повідомило про виклик посла Данії Якоба Хеннінгсена через "провокаційні висловлювання в данських ЗМІ" щодо діяльності іноземних компаній у Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у відозві на сайті МЗС РФ.

Зовнішньополітичне відомство Росії вважає, що заяви данського посла з оцінками "російської економіки і правових основ" є "неприпустимими і межують із втручанням Копенгагена у внутрішні справи Російської Федерації".

Там також згадали про Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року, яку нібито порушив Хеннінгсен.

Хоча російське МЗС не уточнює, про які взагалі заяви йдеться, там натякнули, що вони пов’язані з умовами роботи іноземних компаній у Росії.

Данське інформаційне агентство Ritzau вказує, що 4 грудня газета Berlingske опублікувала статтю, в якій посол у Росії застерігає данські компанії після того, як Москва фактично експропріювала російське представництво Carlsberg.

У вересні Міністерство закордонних справ Данії оголосило про скорочення штату посольства Росії в Копенгагені за принципом взаємності.