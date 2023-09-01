Данія урізає чисельність посольства Росії

Міністерство закордонних справ Данії у п’ятницю оголосило про скорочення штату посольства Росії в Копенгагені за принципом взаємності.

Про це йдеться в заяві на сайті данського МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Відомство у п'ятницю повідомило посла Росії Владіміра Барбіна, що штат посольства в Копенгагені має бути скорочений до рівня, що відповідає штату посольства Данії в Москві – до 5 дипломатів і 20 адміністративно-технічних співробітників.

"Протягом тривалого періоду Данія та Росія вели переговори щодо видання віз данським співробітникам посольства Данії в Москві з метою збереження повноцінного функціонування посольств в Данії і Росії. Ці переговори не досягли жодних результатів, оскільки російська сторона неодноразово намагалася включити в них візові запити для співробітників російської розвідки", – йдеться в заяві.

Рішення про скорочення чисельності персоналу посольства РФ у Данії має бути виконане до 29 вересня. Нинішня кількість працівників дипустанови не уточнюється.

У квітні 2022 року МЗС Данії оголосило про вислання 15 співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям у посольстві РФ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські держави вислали кілька сотень російських розвідників, які працювали в посольствах під дипломатичним прикриттям.

Лише нещодавно, на початку липня, спецрейсом з Бухареста вилетіли 40 російських дипломатів і представників технічного персоналу посольства РФ, а також члени їхніх сімей. Румунська влада заявила, що на борту літака перебували 11 дипломатів і 29 технічно-адміністративних співробітників.