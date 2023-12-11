России не понравилось, как посол Дании раскритиковал экспроприацию активов Carlsberg

Российское Министерство иностранных дел в понедельник сообщило о вызове посла Дании Якоба Хеннингсена из-за "провокационных высказываний в датских СМИ" о деятельности иностранных компаний в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в обращении на сайте МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России считает, что заявления датского посла с оценками "российской экономики и правовых основ" являются "недопустимыми и граничат с вмешательством Копенгагена во внутренние дела Российской Федерации".

Там также упомянули о Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которую якобы нарушил Хеннингсен.

Хотя российский МИД не уточняет, о каких вообще заявлениях идет речь, там намекнули, что они связаны с условиями работы иностранных компаний в России.

Датское информационное агентство Ritzau указывает, что 4 декабря газета Berlingske опубликовала статью, в которой посол в России предостерегает датские компании после того, как Москва фактически экспроприировала российское представительство Carlsberg.

В сентябре Министерство иностранных дел Дании объявило о сокращении штата посольства России в Копенгагене по принципу взаимности.