Зеленський у США виступить перед сенаторами й зустрінеться зі спікером Палати представників

Під час візиту до Сполучених Штатів 11-12 грудня президент Володимир Зеленський зустрінеться не лише з Джо Байденом, а й з представниками американського Конгресу, де розглядається пакет додаткового фінансування для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Уранці у вівторок, 12 грудня, Зеленський виступить зі зверненням на засіданні сенаторів США, повідомив представник верхньої палати Конгресу.

Крім того, речник спікера Палати представників Майка Джонсона Радж Шах підтвердив, що той зустрінеться з українськими президентом.

За даними Bloomberg, Зеленський також розраховує зустрітися у Вашингтоні з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. МВФ є одним із ключових донорів фінансової допомоги Україні й у березні цього року схвалив кредитну програму на 15,6 мільярда доларів.

Раніше Білий дім і Офіс президента анонсували зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського у вівторок, 12 грудня. На зустрічі американський лідер планує підкреслити, що США зобов’язалися підтримувати народ України у захисті від російської агресії.

Нагадаємо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

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