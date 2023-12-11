Прокуратура Германии выдвинула обвинения инициаторам попытки госпереворота

Федеральная прокуратура Германии через год после задержания членов ультраправой группы, которая готовила насильственное свержение государства, выдвинула им обвинения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Генеральный прокурор ФРГ выдвинул обвинения против Генриха XIII князя Ройса. Князь Ройс и девять вероятных соучастников заговора предстали перед Высшим региональным судом Франкфурта-на-Майне.

Соответственно, во Франкфурте перед судом предстанет ядро предполагаемой террористической группы "Рейхсбюргеров". Среди обвиняемых также бывший элитный солдат Рюдигер фон Пескаторе, бывший депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и судья Биргит Мальсак-Винкеманн, а также бывший полицейский Михаэль Фрич.

"Мы рады, что обвинения наконец были выдвинуты. Теперь мой клиент имеет возможность защитить себя в суде от выдвинутых против него обвинений", – сказал адвокат Фрича Мартин Хейнерт.

Восьмерым другим обвиняемым по основному делу были предъявлены обвинения в Высшем региональном суде Мюнхена, а девяти подозреваемым соучастникам заговора – в Высшем региональном суде Штутгарта.

Подозреваемых обвиняют в членстве или поддержке террористической организации и подготовке "государственной измены". В Федеральной прокуратуре не захотели комментировать это дело.

В декабре 2022 года власти Германии распорядились задержать 23 человека для допроса в рамках расследования деятельности этой группы. По данным немецкой прокуратуры, среди задержанных была бывшая депутатка от ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

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