Як створити суд, який покарає Путіна за війну проти України

Створення Багатонаціонального суду для України щодо злочину агресії у відповідь на російську агресію проти України є важливим альтернативним кроком до забезпечення підзвітності, правосуддя та стримування таких дій на міжнародному рівні.

Подібно до історичних прецедентів, створених Міжнародним трибуналом у Нюрнберзі та Міжнародним трибуналом у Токіо після Другої світової війни, цей тип міжнародного суду має на меті розглянути та притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за злочин агресії проти України, незважаючи на імунітет глави держави.

Створення спеціалізованого суду поза межами Генасамблеї ООН дозволить державам-членам швидше та ефективніше співпрацювати над створенням правової бази, спрямованої на боротьбу з російською агресією, впевнений головний прокурор-засновник Спеціального суду ООН по Сьєрра-Леоне, засновник Глобальної мережі підзвітності Девід Крейн.

Докладніше про переваги такого суду – у його колонці Не дати Путіну уникнути покарання: який суд допоможе Україні добитися справедливості.

Як пише автор колонки, завданням багатонаціонального суду для України буде виявлення та притягнення до відповідальності фізичних чи юридичних осіб, які несуть найбільшу відповідальність за агресію проти України. Його мандат передбачатиме ретельне вивчення доказів, свідчень та обставин конфлікту для забезпечення чесного та справедливого судового процесу.

Однією з головних переваг багатонаціонального суду, впевнений Девід Крейн, є його швидке створення, що є вкрай важливим з огляду на терміновість ситуації.

За його словами, кількість держав, що підтримують суд, може бути гнучкою, і держави-члени ООН можуть приєднатися до нього навіть після підписання статуту. Держави-члени могли б також приєднатися до керівного комітету, який би здійснював нагляд за діяльністю суду. Україна була б членом ex-officio.

І в Нюрнберзькому, і в Токійському трибуналах була основна група, яка створювала суди, і численні держави, що підтримували їх, надавали персонал і політичну підтримку, навіть надсилали спостерігачів і делегації. Ці моделі працювали, і багатонаціональний суд також працюватиме.

"Суд поза системою ООН, навіть якщо він складатиметься з держав-членів, позбудеться політичного багажу, який існує навколо створення будь-якого суду чи трибуналу ООН", – впевнений головний прокурор-засновник Спеціального суду ООН по Сьєрра-Леоне.

Автор колонки зауважує, що основний виклик полягає в подоланні імунітету глави держави – юридичного щита, що захищає таких лідерів, як Путін, від міжнародного переслідування.

За словами Крейна, такий імунітет захищає лідерів від судових позовів в іноземних або міжнародних судах під час перебування на посаді. Це створює значний бар'єр на шляху до правосуддя і притягнення до відповідальності, роблячи певні запропоновані рішення і варіанти неефективними.

Створення багатонаціонального суду для України щодо злочину агресії поза межами Генасамблеї ООН виглядає більш життєздатним варіантом через його потенціал для вирішення проблеми імунітету глави держави за допомогою узгоджених зусиль і співпраці багатьох країн.

"Гнучка структура та швидкий початок роботи цього суду, створеного за зразком історичних трибуналів, можуть стати платформою для протидії російській агресії проти України, а також потужним сигналом про глобальну прихильність до захисту суверенітету та цілісності держав", – вважає юрист.

Він додає, що суди інших форм тільки створять видимість притягнення до відповідальності за російську агресію.

"Таким чином, створення спеціалізованого багатонаціонального суду, за відсутності міжнародного трибуналу за підтримки ГА ООН, залишається найбільш життєздатним та ефективним шляхом до протидії російській агресії проти України та притягнення винних до відповідальності", – впевнений Девід Крейн.

Експерт попереджає, що час і відвертання уваги – головна зброя Путіна, який знає, що демократії з часом втрачають фокус уваги (як це сталося в Сирії) і рухаються далі, переступаючи через зони звірств.

"У нас є історичний момент, щоб діяти за принципом верховенства права. Не можна дозволити йому вислизнути крізь пальці та зруйнувати геополітику XXI століття", – закликає правник.

Докладніше – у колонці Девіда Крейна Не дати Путіну уникнути покарання: який суд допоможе Україні добитися справедливості.