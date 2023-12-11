Как создать суд, который накажет Путина за войну против Украины

Создание Многонационального суда для Украины по преступлению агрессии в ответ на российскую агрессию против Украины является важным альтернативным шагом к обеспечению подотчетности, правосудия и сдерживания таких действий на международном уровне.

Подобно историческим прецедентам, созданным Международным трибуналом в Нюрнберге и Международным трибуналом в Токио после Второй мировой войны, этот тип международного суда имеет целью рассмотреть и привлечь к ответственности лиц, ответственных за преступление агрессии против Украины, несмотря на иммунитет главы государства.

Создание специализированного суда за пределами Генассамблеи ООН позволит государствам-членам быстрее и эффективнее сотрудничать над созданием правовой базы, направленной на борьбу с российской агрессией, уверен главный прокурор-основатель Специального суда ООН по Сьерра-Леоне, основатель Глобальной сети подотчетности Дэвид Крейн.

Подробнее о преимуществах такого суда – в его колонке Не дать Путину избежать наказания: какой суд поможет Украине добиться справедливости.

Как пишет автор колонки, задачей многонационального суда для Украины будет выявление и привлечение к ответственности физических или юридических лиц, которые несут наибольшую ответственность за агрессию против Украины. Его мандат будет предусматривать тщательное изучение доказательств, свидетельств и обстоятельств конфликта для обеспечения честного и справедливого судебного процесса.

Одним из главных преимуществ многонационального суда, уверен Дэвид Крейн, является его быстрое создание, что является крайне важным, учитывая срочность ситуации.

По его словам, количество государств, поддерживающих суд, может быть гибким, и государства-члены ООН могут присоединиться к нему даже после подписания устава. Государства-члены могли бы также присоединиться к руководящему комитету, который бы осуществлял надзор за деятельностью суда. Украина была бы членом ex-officio.

И в Нюрнбергском, и в Токийском трибуналах была основная группа, которая создавала суды, и многочисленные государства, которые поддерживали их, предоставляли персонал и политическую поддержку, даже присылали наблюдателей и делегации. Эти модели работали, и многонациональный суд также будет работать.

"Суд вне системы ООН, даже если он будет состоять из государств-членов, избавится от политического багажа, который существует вокруг создания любого суда или трибунала ООН", – уверен главный прокурор-основатель Специального суда ООН по Сьерра-Леоне.

Автор колонки отмечает, что основной вызов заключается в преодолении иммунитета главы государства – юридического щита, защищающего таких лидеров, как Путин, от международного преследования.

По словам Крейна, такой иммунитет защищает лидеров от судебных исков в иностранных или международных судах во время пребывания в должности. Это создает значительный барьер на пути к правосудию и привлечению к ответственности, делая определенные предложенные решения и варианты неэффективными.

Создание многонационального суда для Украины по преступлению агрессии вне Генассамблеи ООН выглядит более жизнеспособным вариантом из-за его потенциала для решения проблемы иммунитета главы государства с помощью согласованных усилий и сотрудничества многих стран.

"Гибкая структура и быстрое начало работы этого суда, созданного по образцу исторических трибуналов, могут стать платформой для противодействия российской агрессии против Украины, а также мощным сигналом о глобальной приверженности к защите суверенитета и целостности государств", – считает юрист.

Он добавляет, что суды других форм только создадут видимость привлечения к ответственности за российскую агрессию.

"Таким образом, создание специализированного многонационального суда, при отсутствии международного трибунала при поддержке ГА ООН, остается наиболее жизнеспособным и эффективным путем к противодействию российской агрессии против Украины и привлечения виновных к ответственности", – уверен Дэвид Крейн.

Эксперт предупреждает, что время и отвлечение внимания – главное оружие Путина, который знает, что демократии со временем теряют фокус внимания (как это произошло в Сирии) и движутся дальше, переступая через зоны зверств.

"У нас есть исторический момент, чтобы действовать по принципу верховенства права. Нельзя позволить ему ускользнуть сквозь пальцы и разрушить геополитику XXI века", – призывает юрист.

Подробнее – в колонке Дэвида Крейна Не дать Путину избежать наказания: какой суд поможет Украине добиться справедливости.