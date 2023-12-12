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CША передали генератор для одного з ключових вантажних КПП на кордоні з Польщею

Вівторок, 12 грудня 2023, 08:51

Сполучені Штати передали потужний генератор для залізничного вантажного КПП на кордоні з Польщею, що дозволить йому безперебійно працювати і в разі перебоїв зі світлом.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Генератор потужністю 50 кВт доставили ще минулого тижня і встановили на залізничному КПП "Укрзалізниці" у Волинській області. 

"Цей генератор забезпечить роботу одного з найбільших вантажних прикордонних переходів України навіть під час перебоїв в електропостачанні, що дозволить безперебійно здійснювати експорт зерна", – зазначила посол. 

Нагадаємо, у листопаді Сполучені Штати анонсували 500 мільйонів доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі. 

Тим часом Латвія планує до кінця року планує передати Чернігову 32 дизель-генератори.  

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США Енергетика