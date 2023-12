CША передали генератор для одного з ключових вантажних КПП на кордоні з Польщею

Сполучені Штати передали потужний генератор для залізничного вантажного КПП на кордоні з Польщею, що дозволить йому безперебійно працювати і в разі перебоїв зі світлом.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Генератор потужністю 50 кВт доставили ще минулого тижня і встановили на залізничному КПП "Укрзалізниці" у Волинській області.

Last week we installed a 50-kW generator at a @Ukrzaliznytsia rail border crossing point in Volyn region. This generator will ensure that one of Ukraine’s largest cargo border crossings keeps working even during power outages, so grain exports can continue without interruption. pic.twitter.com/rMYaXeHJlD