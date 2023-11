Латвія передасть Чернігову 32 дизель-генератори

Латвія до кінця року планує передати Чернігову 32 дизель-генератори.

Про це у Twitter (X) написав глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш, передає "Європейська правда".

Він пообіцяв, що Латвія допоможе Україні пережити зиму.

Latvia will help Ukraine to get through the winter. Additionally to the energy infranstructure repair supplies already sent, 🇱🇻 plans to send 32 diesel generators to #Chernihiv by the end of the year. At the #G7+ foreign ministers meeting urged partners to continue supporting 🇺🇦. pic.twitter.com/9TsOed0FBD