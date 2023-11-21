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Латвія передасть Чернігову 32 дизель-генератори

Вівторок, 21 листопада 2023, 16:28

Латвія до кінця року планує передати Чернігову 32 дизель-генератори.

Про це у Twitter (X) написав глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш, передає "Європейська правда".

Він пообіцяв, що Латвія допоможе Україні пережити зиму.

"На додаток до вже відправлених матеріалів для ремонту енергетичної інфраструктури, Латвія планує відправити 32 дизель-генератори в Чернігів до кінця року", – написав Каріньш.

Він також розповів, що на зустрічі у форматі G7+ міністри закордонних справ закликали партнерів продовжувати підтримувати Україну

У Міноборони Британії відзначають, що РФ накопичила значні запаси крилатих ракет напередодні зими та одночасно формує бойовий простір перед потенційною зимовою кампанією проти енергоінфраструктури України.

Наприкінці жовтня розвідка Британії відзначила тривалу паузу у застосуванні Росією авіації далекої дії для ракетних ударів по Україні та пов’язувала це з накопиченням запасу на зиму.

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Латвія Війна з РФ