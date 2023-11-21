Латвія передасть Чернігову 32 дизель-генератори

Латвія до кінця року планує передати Чернігову 32 дизель-генератори.

Про це у Twitter (X) написав глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш, передає "Європейська правда".

Він пообіцяв, що Латвія допоможе Україні пережити зиму.

Latvia will help Ukraine to get through the winter. Additionally to the energy infranstructure repair supplies already sent, 🇱🇻 plans to send 32 diesel generators to #Chernihiv by the end of the year. At the #G7+ foreign ministers meeting urged partners to continue supporting 🇺🇦. pic.twitter.com/9TsOed0FBD November 21, 2023

"На додаток до вже відправлених матеріалів для ремонту енергетичної інфраструктури, Латвія планує відправити 32 дизель-генератори в Чернігів до кінця року", – написав Каріньш.

Він також розповів, що на зустрічі у форматі G7+ міністри закордонних справ закликали партнерів продовжувати підтримувати Україну

У Міноборони Британії відзначають, що РФ накопичила значні запаси крилатих ракет напередодні зими та одночасно формує бойовий простір перед потенційною зимовою кампанією проти енергоінфраструктури України.

Наприкінці жовтня розвідка Британії відзначила тривалу паузу у застосуванні Росією авіації далекої дії для ракетних ударів по Україні та пов’язувала це з накопиченням запасу на зиму.