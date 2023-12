США передали генератор для одного из ключевых грузовых КПП на границе с Польшей

Соединенные Штаты передали мощный генератор для железнодорожного грузового КПП на границе с Польшей, что позволит пункту пропуска бесперебойно работать и в случае перебоев со светом.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Генератор мощностью 50 кВт доставили еще на прошлой неделе и установили на железнодорожном КПП "Укрзализныци" в Волынской области.

Last week we installed a 50-kW generator at a @Ukrzaliznytsia rail border crossing point in Volyn region. This generator will ensure that one of Ukraine’s largest cargo border crossings keeps working even during power outages, so grain exports can continue without interruption. pic.twitter.com/rMYaXeHJlD