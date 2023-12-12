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США передали генератор для одного из ключевых грузовых КПП на границе с Польшей

Вторник, 12 декабря 2023, 08:51

Соединенные Штаты передали мощный генератор для железнодорожного грузового КПП на границе с Польшей, что позволит пункту пропуска бесперебойно работать и в случае перебоев со светом.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Генератор мощностью 50 кВт доставили еще на прошлой неделе и установили на железнодорожном КПП "Укрзализныци" в Волынской области.

"Этот генератор обеспечит работу одного из крупнейших грузовых пограничных переходов Украины даже во время перебоев в электроснабжении, что позволит бесперебойно осуществлять экспорт зерна", – отметила посол.

Напомним, в ноябре Соединенные Штаты анонсировали 500 миллионов долларов на помощь Украине в энергетическом секторе.

Между тем Латвия планирует до конца года передать Чернигову 32 дизель-генератора.

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США Энергетика