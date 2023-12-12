FT: ЄС прагне залучити 15 млрд євро для України із заморожених активів РФ

Євросоюз має намір залучити 15 мільярдів євро із заморожених активів Росії для надання фінансової допомогу Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times з посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, у вівторок Брюссель запропонує виділити прибутки, отримані від заморожених активів Росії в ЄС, з метою залучити до 15 млрд євро для України.

Зазначають, що невдалі спроби США та ЄС домовитися про додаткову фінансову підтримку України дали новий поштовх пропозиціям використати заморожені гроші РФ.

Як стверджують джерела видання, Єврокомісія спочатку вимагатиме від депозитаріїв цінних паперів, що володіють активами російського центробанку, розміщувати прибуток, отриманий від них, на окремих рахунках.

Депозитарії цінних паперів отримують прибуток, реінвестуючи кошти від погашення цінних паперів, таких як державні облігації, оскільки платежі в Москву заборонені через санкції.

На другому етапі плану прибутки будуть перераховані до спільного бюджету ЄС, щоб допомогти підтримати Україну, зауважують джерела. При цьому країни-члени ЄС мають одностайно підтримати цей план, а також подальші кроки з його реалізації, перш ніж Київ отримає гроші.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що обговорив із топ-дипломатом Євросоюзу Жозепом Боррелем підсумки засідання й отримав підтвердження, що у вівторок, 12 грудня, Єврокомісія представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

У листопаді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що у Євросоюзі наближаються до рішення про загальний правовий механізм для використання заморожених російських активів на користь України.

Читайте також: Як стягнути компенсацію збитків з РФ: виклики для України та Заходу.