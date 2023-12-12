Розвідка США: РФ втратила в Україні майже 90% військових, накопичених перед вторгненням

Розсекречена доповідь американської розвідки оцінює, що війна в Україні коштувала Росії 315 000 загиблих і поранених військовослужбовців, або майже 90% особового складу, який вона мала на початку конфлікту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на джерело, знайоме з розвідданими.

У доповіді йдеться про те, що втрати Москви в особовому складі і бронетехніці, завдані українськими військовими, відкинули російську військову модернізацію на 18 років назад.

Джерело повідомило, що в нещодавно розсекреченому звіті розвідки США оцінюється, що Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року за участю 360 000 військовослужбовців.

З того часу, згідно з доповіддю, 315 000 російських військовослужбовців, або близько 87% від загальної чисельності, з якою Росія розпочала війну, були вбиті або поранені.

За словами співрозмовника, ці втрати стали причиною того, що Росія була змушена послабити стандарти набору і призивати засуджених і літніх цивільних осіб для розгортання в Україні.

"Масштаб втрат змусив Росію вжити надзвичайних заходів для підтримки своєї боєздатності. Росія оголосила часткову мобілізацію 300 000 військовослужбовців наприкінці 2022 року і пом'якшила стандарти, щоб дозволити вербування засуджених і цивільних осіб похилого віку", – йдеться в оцінці.

Російська армія залишила на полі бою 1300 одиниць бронетехніки і змушена посилити ці сили танками Т62, виробленими в 1970-х роках, повідомило джерело.

Розвідувальне співтовариство Міноборони Британії на початку грудня оприлюднило нову оцінку втрат російської сторони у війні в Україні.

У період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року, згідно з повідомленням, офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, зазнали втрат від 180 тисяч до 240 тисяч людей пораненими і близько 50 тисяч вбитими.

Станом на 12 грудня Генштаб ЗСУ оцінює загальні бойові втрати росіян у близько 340650 осіб.