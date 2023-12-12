У Сербії заявили про викриття плану "західних спецслужб" посіяти хаос перед виборами

У Сербії і інших країнах Європи триває масштабна поліцейська операція, під час якої нібито мають затримати причетних до спроб дестабілізації балканської країни перед виборами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє сербське видання Pink.

Триває масштабна міжнародна поліцейська операція, в ході якої в найближчі 72 години будуть затримані кілька осіб, які надіслали неправдиві повідомлення про замінування державних установ у Сербії.

Джерела видання повідомляють, що було встановлено, що повідомлення про замінування були надіслані з Сербії, України, Польщі та кількох інших європейських країн.

Підозрюється, що за всією цією акцією стоять західні спецслужби, план яких полягав у тому, щоб викликати хаос у Сербії напередодні виборів у неділю, 17 грудня.

Зазначається, що три особи перебувають під наглядом у Сербії, і будуть вжиті заходи для їх затримання.

Нагадаємо, 1 листопада президент Сербії Александар Вучич своїм указом розпустив Народну скупщину (парламент) і призначив позачергові парламентські вибори на 17 грудня.

Цього року у Сербії спалахнули великі антиурядові протести, викликані двома масовими розстрілами на початку травня.

На тлі протестів Вучич відійшов від керівництва своєї Сербської прогресивної партії, аби сформувати ширший політичний рух.