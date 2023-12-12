В Сербии заявили о разоблачении плана "западных спецслужб" посеять хаос перед выборами

В Сербии и других странах Европы продолжается масштабная полицейская операция, в ходе которой якобы должны задержать причастных к попыткам дестабилизации балканской страны перед выборами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает сербское издание Pink.

Продолжается масштабная международная полицейская операция, в ходе которой в ближайшие 72 часа будут задержаны несколько человек, которые прислали ложные сообщения о заминировании государственных учреждений в Сербии.

Источники издания сообщают, что было установлено, что сообщения о минировании были отправлены из Сербии, Украины, Польши и нескольких других европейских стран.

Подозревается, что за всей этой акцией стоят западные спецслужбы, план которых заключался в том, чтобы вызвать хаос в Сербии накануне выборов в воскресенье, 17 декабря.

Отмечается, что три человека находятся под наблюдением в Сербии, и будут приняты меры для их задержания.

Напомним, 1 ноября президент Сербии Александар Вучич своим указом распустил Народную скупщину (парламент) и назначил внеочередные парламентские выборы на 17 декабря.

В этом году в Сербии вспыхнули крупные антиправительственные протесты, вызванные двумя массовыми расстрелами в начале мая.

На фоне протестов Вучич отошел от руководства своей Сербской прогрессивной партии, чтобы сформировать более широкое политическое движение.