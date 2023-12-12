Прем'єр Британії пережив голосування за новий план із депортації прибулих до Руанди

Більшість депутатів від Консервативної партії в Палаті громад Великої Британії у вівторок увечері підтримали в першому читанні законопроєкт про депортацію шукачів притулку до Руанди попри обурення крайніх правих консерваторів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кількадесят більш правих консерваторів виступили проти плану, який просуває прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, кинувши виклик останньому. Але з 350 депутатів-консерваторів за законопроєкт проголосували 313, проти виступили 269 опозиційних парламентарів.

Голосування за законопроєкт про депортацію шукачів притулку до Руанди оприявнив розбіжності поміж членів Консервативної партії Британії, чий рейтинг після 13 років перебування при владі суттєво впав.

Помірковані консерватори заявляють, що не підтримають законопроєкт, якщо він означатиме порушення Британією зобов'язань у сфері прав людини, а праві – кажуть, що він не достатньо жорсткий, щоб перешкодити мігрантам подавати позови до суду, щоб запобігти депортації.

Нагадаємо, нещодавно Британія та Руанда підписали оновлену домовленість щодо депортації в країну шукачів притулку, які нелегально прибули до Сполученого Королівства. В уряді кажуть, що таким чином врахували усі застереження Верховного суду, який визнав попередній план незаконним.

Схема з вивезенням до Руанди нелегальних мігрантів, за задумом уряду, має стримати шукачів кращого життя від небезпечної подорожі малими човнами через Ла-Манш та зменшити міграційний тиск на Британію. За співпрацю Руанда отримає фінансування для розміщення депортованих людей.

Питання зменшення імміграції стає все гострішим для чинного прем’єра Ріші Сунака, особливо після публікації даних, що у 2022 році імміграція до Британії встановила рекорд. Обіцянка "зупинити човни" є однією з ключових цілей, які прем’єр визначив для уряду.