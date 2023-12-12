Премьер Британии пережил голосование за новый план по депортации прибывших в Руанду

Большинство депутатов от Консервативной партии в Палате общин Великобритании во вторник вечером поддержали в первом чтении законопроект о депортации искателей убежища в Руанду, несмотря на возмущение крайне правых консерваторов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Несколько десятков более правых консерваторов выступили против плана, который продвигает премьер-министр Великобритании Риши Сунак, бросив вызов последнему. Но из 350 депутатов-консерваторов за законопроект проголосовали 313, против выступили 269 оппозиционных парламентариев.

Голосование за законопроект о депортации искателей убежища в Руанду выявило разногласия между членами Консервативной партии Британии, чей рейтинг после 13 лет пребывания у власти существенно упал.

Умеренные консерваторы заявляют, что не поддержат законопроект, если он будет означать нарушение Британией обязательств в области прав человека, а правые – говорят, что он не достаточно жесткий, чтобы помешать мигрантам подавать иски в суд, чтобы предотвратить депортацию.

Напомним, недавно Великобритания и Руанда подписали обновленную договоренность о депортации в страну искателей убежища, которые нелегально прибыли в Соединенное Королевство. В правительстве говорят, что таким образом учли все предостережения Верховного суда, который признал предыдущий план незаконным.

Схема с вывозом в Руанду нелегальных мигрантов, по замыслу правительства, должна сдержать искателей лучшей жизни от опасного путешествия на малых лодках через Ла-Манш и уменьшить миграционное давление на Британию. За сотрудничество Руанда получит финансирование для размещения депортированных людей.

Вопрос уменьшения иммиграции становится все более острым для действующего премьера Риши Сунака, особенно после публикации данных, что в 2022 году иммиграция в Британию установила рекорд. Обещание "остановить лодки" является одной из ключевых целей, которые премьер определил для правительства.