Британія доплатила Руанді $126 млн за проблемну угоду щодо шукачів притулку

Велика Британія у квітні виплатила Руанді додаткові 100 млн фунтів (126 млн доларів) на додаток до попередньої суми в 140 млн фунтів за проблемну через її втілення угоду щодо переселення шукачів притулку до східноафриканської країни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в листі, опублікованому британським МВС, повідомляє Reuters.

Згідно з ним, на додаток до понад 250 млн фунтів (302 млн доларів), які Британія вже перерахувала Руанді, Лондон також має намір виплатити африканській країні ще майже 50 млн фунтів (63 млн доларів) наступного року.

Угода з Руандою знаходиться в центрі стратегії прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака щодо стримування нелегальних мігрантів, але поки що жодного з них не перемістили до африканської країни через юридичні баталії з моменту оголошення цієї програми в 2022 році.

Втім, новий молодший міністр з питань легальної міграції Том Персглов назвав "інвестицією" виплачену суму в 240 млн фунтів, заявивши, що коли політика щодо Руанди запрацює, вона дозволить заощадити на вартості проживання шукачів притулку у Британії.

"Якщо врахувати, що зараз ми неприйнятно витрачаємо 8 млн фунтів на день на систему притулку, то це ключова частина нашої стратегії, щоб знизити ці витрати", – сказав Персглов в інтерв'ю Sky News.

За його словами, гроші, надіслані Руанді, допоможуть її економічному розвитку та налагодженню партнерства з Великою Британією у сфері надання притулку.

У листі МВС йдеться, що виплати Руанді не були пов'язані з договором, який дві країни підписали у вівторок.

Раніше Сунак закликав своїх однопартійців-консерваторів об’єднатися довкола урядового плану депортації нелегальних мігрантів до Руанди та наполягає, що ще жорсткіша угода була б неприйнятною вже для Руанди.

Нагадаємо, нещодавно Британія та Руанда підписали оновлену домовленість щодо депортації в країну шукачів притулку, які нелегально прибули до Сполученого Королівства. В уряді кажуть, що таким чином врахували усі застереження Верховного суду, який визнав попередній план незаконним.

Схема з вивезенням до Руанди нелегальних мігрантів, за задумом уряду, має стримати шукачів кращого життя від небезпечної подорожі малими човнами через Ла-Манш та зменшити міграційний тиск на Британію. За співпрацю Руанда отримає фінансування для розміщення депортованих людей.

Питання зменшення імміграції стає все гострішим для чинного прем’єра Ріші Сунака, особливо після публікації даних, що у 2022 році імміграція до Британії встановила рекорд. Обіцянка "зупинити човни" є однією з ключових цілей, які прем’єр визначив для уряду.