Премьеры Эстонии и Финляндии вместе призвали не ослаблять поддержку Украины

Премьер Эстонии Кая Каллас и премьер Финляндии Петтери Орпо написали совместную колонку, в которой подчеркивают необходимость продолжать поддерживать Украину и доказать Москве, что там зря надеются на "усталость" Запада.

Как сообщает "Европейская правда", колонку опубликовали в Politico.

"Мы поможем защитить Украину. Мы не дадим запугивать себя и не пойдем на компромиссы относительно свободы и безопасности ни украинского народа, ни нашего собственного", – резюмируют они в начале публикации.

Кая Каллас и Петтери Орпо отмечают, что страны так называемого свободного мира должны сохранить поддержку Украины и планировать ее на длительную перспективу.

"Сейчас продолжается противостояние силы воли... Стратегия России строится на надеждах, что мы устанем первые. В Кремле уверены, что у них больше решимости, чем у нас, что они могут переждать, выработать больше, чем мы, и переиграть Украину, евроатлантическое сообщество и других союзников и партнеров. Самое время доказать, что это не победная стратегия", – отмечают они.

Лидеры отмечают, что в Эстонии 87% респондентов согласны с тем, что Евросоюз должен дальше поддерживать Украину, а в Финляндии это 88%.

Они напоминают, что общие объемы эстонской помощи превышают 400 млн евро – более 1% ее ВВП, а двусторонней помощи Финляндии – 2,2 млрд евро, куда входит 20 пакетов военной помощи и разнообразная гуманитарная помощь и поддержка проектов развития. Финляндия в том числе является одним из крупнейших в ЕС доноров для поддержки украинской энергетики.

"Эстония и Финляндия не воспринимают свою тяжело добытую свободу как нечто, что есть по умолчанию. Мы знаем из собственной истории, что за свободу нужно воевать, какой бы ни была цена сопротивления. Ставки в Украине сегодня – это сама идея свободы. Это то, чего Россия и другие автократические государства боятся и хотят уничтожить.

Россия хочет уничтожить Украину как суверенное государство и перерисовать границы в Европе с помощью военной силы. Нельзя допустить, чтобы такое видение "безопасности" возобладало. Мир на российских условиях не принесет Европе мир – это подпитает российский национализм и империализм, а авторитарные режимы во всем мире сделают вывод, что свободный мир – слабый", – отмечают премьеры.

Они отмечают, что прежде всего нужно сосредоточиться на поддержке Украины оружием, боеприпасами и помощью в обучении на том уровне, на котором это будет достаточно для поддержания обороноспособности Украины, а совместными усилиями западных союзников это возможно обеспечить.

Премьеры подчеркнули, что на предстоящем саммите лидеров ЕС особенно важно засвидетельствовать готовность к долгосрочной поддержке Украины и принять решение для финансовой и военной поддержки Украины, как и открытие переговоров о вступлении в ЕС.

"Действия Европы пошлют сигналы через Атлантику, к нашим друзьям в Украине, а также будут сигналом России – что мы готовы к затяжной фазе войны и это не мы устанем первыми... История будет судить нас по тому, что мы сделаем сейчас: дадим агрессору получить какие-то достижения, или удержим курс и обеспечим, чтобы свобода возобладала", – отмечают Петтери Орпо и Кая Каллас.

Напомним, президент США Джо Байден призвал Конгресс не делать "подарок Путину" и одобрить помощь Украине до праздников.

Также на этой неделе министр обороны Финляндии принял решение увеличить мощности местного производства боеприпасов для того, чтобы сделать возможным долгосрочную поддержку Украины.