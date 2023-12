Зеленский рассказал о встрече с премьером Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стьоре говорил о ряде вопросов, связанных с помощью Украине, с акцентом на защиту портов и свободу судоходства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал по итогам переговоров.

Зеленский поблагодарил Норвегию за лидерскую роль в поддержке Украины и назвал ее "примером для других".

По его словам, они со Стьоре говорили о дальнейшей военной поддержке Украины, работе для защиты свободного судоходства в Черном море на фоне попыток России заблокировать украинские порты; о защите украинских городов от ракетного террора.

Norway is one of the global leaders in supporting Ukraine. Your decisions and actions are not only timely and significant; they also set a good example for others and show leadership.



I met with Norwegian Prime Minister @JonasGahrStore today to discuss key priorities and… pic.twitter.com/bVMpsm6jBQ