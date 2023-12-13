Єврокомісія позитивно оцінила український закон про нацменшини

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала виконання Україною рекомендацій Єврокомісії щодо прав нацменшин, що необхідні для подальшого руху до членства в ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту.

"Групи національних меншин вже позитивно відреагували на цей закон. І наша початкова оцінка також позитивна", – зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, Україна робить великий поступ у реформах на шляху до ЄС, продовжуючи працювати над чотирма рекомендаціями для відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу.

Вона нагадала, що Верховна Рада також ухвалила два антикорупційні закони – про збільшення складу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та розширення повноважень Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

"За умови ефективного впровадження, ці дії можуть виконати три з чотирьох наших рекомендацій, що залишилися невиконаними. Український уряд також запропонував новий закон про лобіювання, щоб обмежити владу олігархів та виконати нашу останню рекомендацію", – вказала фон дер Ляєн.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до законодавства про національні меншини, які враховують рекомендації Європейської комісії та необхідні для подальшого руху до членства в ЄС.

Глава держави також підписав законопроєкти про Національне антикорупційне бюро, Нацагентство з питань запобігання корупції та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, необхідні для виконання рекомендацій Єврокомісії.

Нагадаємо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала відкрити переговори про вступ із Україною, але висунула чотири вимоги для ухвалення такого рішення.