Шольц застеріг від зменшення підтримки Києва: Путін все ще рішучий

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу попередив про негативні наслідки зменшення підтримки України у її обороні від нападу Росії.

Про це німецький канцлер сказав у середу в Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентства DPA/AFX.

"Путін, як і раніше, сповнений рішучості поставити Україну на коліна військовим шляхом", – сказав він.

За словами канцлера Німеччини, російський президент розраховує на те, що міжнародна підтримка України зменшиться. "Небезпека того, що цей розрахунок може спрацювати, не може бути відкинута", – додав Шольц.

Він також вказав на те, як президент США Джо Байден бореться у своїй країні за виділення нових коштів на підтримку України.

В ЄС, за його словами, все ще немає згоди щодо того, як можна стабілізувати бюджет України в найближчі роки – йдеться про те, що плани виділити 50 млрд євро Україні у наступні 4 роки зайшли у глухий кут.

Раніше Шольц заявляв, що Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.

Шольц також повідомив, що друга система Patriot, яку Німеччина пообіцяла передати Києву, запрацює в Україні ще у цьому році.

У середу урядова коаліція Німеччини представила деталі угоди щодо ухваленого бюджету країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів – Берлін планує надати пряму двосторонню допомогу Києву у розмірі восьми мільярдів євро.