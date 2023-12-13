Шольц предостерег от уменьшения поддержки Киева: Путин все еще решителен

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду предупредил о негативных последствиях уменьшения поддержки Украины в ее обороне от нападения России.

Об этом немецкий канцлер сказал в среду в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентства DPA/AFX.

"Путин по-прежнему полон решимости поставить Украину на колени военным путем", – сказал он.

По словам канцлера Германии, российский президент рассчитывает на то, что международная поддержка Украины уменьшится. "Опасность того, что этот расчет может сработать, не может быть отвергнута", – добавил Шольц.

Он также указал на то, как президент США Джо Байден борется в своей стране за выделение новых средств на поддержку Украины.

В ЕС, по его словам, все еще нет согласия относительно того, как можно стабилизировать бюджет Украины в ближайшие годы – речь идет о том, что планы выделить 50 млрд евро Украине в следующие 4 года зашли в тупик.

Ранее Шольц заявлял, что Германия должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.

Шольц также сообщил, что вторая система Patriot, которую Германия пообещала передать Киеву, заработает в Украине еще в этом году.

В среду правительственная коалиция Германии представила детали соглашения по принятому бюджету страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров – Берлин планирует предоставить прямую двустороннюю помощь Киеву в размере восьми миллиардов евро.